Элемент селен в препарате СЕЛЕН-АКТИВ® встроен в биомолекуле селексен. Это единственное в своем роде соединение, содержащий биодоступный для организма человека селен. Селексен «выпускает» селен в организм только в случае дефицита этого микроэлемента. Если селена в организме достаточно, селексен действует как антиоксидант.