СЕЛЕН-АКТИВ ®
рекомендуется в качестве дополнительного
источника селена и витамина С:
источника селена и витамина С:
для улучшения
функционального
состояния
сердечно-сосудистой
системы
функционального
состояния
сердечно-сосудистой
системы
в качестве средства
для нормализации обмена
холестерина
для нормализации обмена
холестерина
для повышения
функциональной
активности
антиоксидантной системы организма
функциональной
активности
антиоксидантной системы организма
Почему СЕЛЕН-АКТИВ®?
Умная формула
Элемент селен в препарате СЕЛЕН-АКТИВ® встроен в биомолекуле селексен. Это единственное в своем роде соединение, содержащий биодоступный для организма человека селен. Селексен «выпускает» селен в организм только в случае дефицита этого микроэлемента. Если селена в организме достаточно, селексен действует как антиоксидант.
Антиоксидантная
защита
защита
Элемент селен в препарате СЕЛЕН-АКТИВ® встроен в биомолекуле селексен. Это единственное в своем роде соединение, содержащий биодоступный для организма человека селен. Селексен «выпускает» селен в организм только в случае дефицита этого микроэлемента. Если селена в организме достаточно, селексен действует как антиоксидант.
Абсолютно
не токсичен
не токсичен
Элемент селен в препарате СЕЛЕН-АКТИВ® встроен в биомолекуле селексен. Это единственное в своем роде соединение, содержащий биодоступный для организма человека селен. Селексен «выпускает» селен в организм только в случае дефицита этого микроэлемента. Если селена в организме достаточно, селексен действует как антиоксидант.
СЕЛЕН-АКТИВ ®
необходимый
элемент
для поддержания
стабильного
здоровья!
элемент
для поддержания
стабильного
здоровья!
СЕЛЕН-АКТИВ ®
Рекомендации по применению
Состав одной таблетки СЕЛЕН-АКТИВ ®:
Селен - 50 мкг (66% для мужчин, 91% для женщин)
Витамин С - 50 мг (55%)
Витамин С - 50 мг (55%)
Применение:
Взрослым и детям старше 14 лет
по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема: 1 месяц.
Клинические исследования
Препарат СЕЛЕН-АКТИВ® разработан и прошел клинические исследования в ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ и НИИ питания РАМН.
Результаты показали, что прием таблеток СЕЛЕН-АКТИВ® у больных с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией и нарушением липидного обмена в дополнение к терапии сердечно-сосудистыми препаратами приводит к уменьшению интенсивности окислительных процессов, снижению уровня холестерина и артериального давления.
Результаты показали, что прием таблеток СЕЛЕН-АКТИВ® у больных с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией и нарушением липидного обмена в дополнение к терапии сердечно-сосудистыми препаратами приводит к уменьшению интенсивности окислительных процессов, снижению уровня холестерина и артериального давления.
Содержание селена в растениях и почве России
выраженный дефицит селена
умеренный недостаток селена
относительно нормальный уровень селена в среде
повышенное содержание селена в растениях и в среде
участки селеновых аномалий
Селен в цифрах
По данным клинических исследований были приведены
следующие результаты:
следующие результаты:
Селен препятствует развитию болезней сердца и артерий,
а его дефицит увеличивает риск коронарной болезни сердца
а его дефицит увеличивает риск коронарной болезни сердца
на 70%
Употребление селена снижает риск развития рака:
легкого на 48%
печени на35%
предстательной
железы на 63%
железы на 63%
колоректального на 58%
общей заболеваемости на 37%
смертности от рака на 50%
Селен улучшает работу репродуктивной системы мужчины, а именно увеличивает подвижность сперматозоидов и нормализует состояние половых клеток.
на 52%
Употребление селена снижает риск развития рака:
респираторных
заболеваний в 1,9 раза
заболеваний в 1,9 раза
количество
бронхитов в 3,4 раза
бронхитов в 3,4 раза
Прием селена снизил количество бронхитов у людей с аллергической патологией органов дыхания
в 5,9 раз
В Финляндии после введения селена в пищевой рацион населения количество
сердечно-сосудистох
патологий
уменьшилось в 2,5 раза
патологий
уменьшилось в 2,5 раза
онкозаболеваний
сократилось в 1,8 раза
сократилось в 1,8 раза
болезней
эндокринной системы на 77%
эндокринной системы на 77%
общий уровень
заболеваемости
снизился на 47,4%
заболеваемости
снизился на 47,4%
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